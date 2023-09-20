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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: جني الأرباح والتصحيح يدفعان المؤشر الرئيسي للبورصة إلى المنطقة الحمراء 

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال ان المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية EGX30 اغلق متراجعا باكثر من 157 نقطة بنسبة هبوط 0.97% مسجلاً مستوى إغلاق عند 19797.23 نقطة نتيجة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية بالقرب من القمة التاريخية الجديدة التي حققها المؤشر الرئيسي في بداية التعاملات اليوم وتحديدا عند مستوى 20200 نقطة.

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أداء سلبي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء 

وأشار إلى أن عملت جني الأرباح دفعت المؤشر الرئيسي إلى فقد مكاسبه الصباحية وينهي تعاملات اليوم بالمنطقة الحمراء مع اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع وجني الأرباح بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي.

وأوضح أن المؤشر بهذا الاداء اتجه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 19600 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى مدعوماً بارتداد الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، قال إنه شهد أيضا تراجعا خلال تعاملات اليوم واغلق متراجعا بمقدار 76.42 نقطة بنسبة هبوط 1.97% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3799.67 نقطة بفضل الاداء المتذبذب والسلبي لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالاسهم تدريجياً متجهاً بهذا الاداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 3860 نقطة.

وتوقع حسام عيد أن ينجح المؤشر في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3900 نقطة والإغلاق أعلاه مدعوماً بعودة نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء.

اسواق المال البورصة جني أرباح الأسهم القيادية

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