عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: حصر الأراضي المتعدي عليها وإزالة المخالفات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبُل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المُستغلة حالياً، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها، مما يسهُم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.


جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده اليوم "محافظ القليوبية" مع جميع الأجهزة التنفيذية بشأن حصر أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها خلال موجات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لسرعة دفع دورة التقنين ورفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ.


وتناول الإجتماع التكليفات الصادرة لحصر أراضي الدولة التي تم إستردادها خلال موجات إزالة التعديات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مُدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم لفريق العمل وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى المستويات، مع إجراء دراسة لكيفية إستغلال تلك الإراضي الإستغلال الأمثل لإحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد إقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها ، مع ضرورة الاهتمام بملف التقنين من حيث استكمال تحرير عقود التقنين وإنهاء العقود التي لم يتم إستكمال إجراءاتها.


وخلال الاجتماع شددَّ "محافظ القليوبية" بضرورة متابعة آلية العمل  ونسب التنفيذ وحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة لدعم التخطيط السليم للاستفادة المُثلي منها  لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة  وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠م وما تتضمنهُ من التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

القليوبية الجمهورية الجديدة رؤية الدولة المصرية محافظ القليوبية مشروعات تنموية وخدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة| مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الهيئة الوطنية: 25 سبتمبر الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد الهزة الأرضية بمطروح.. العالم الهولندي: نشاط زلزالي عميق قادم

من "الطفل المعجزة" إلى تحديات “الفلوس”| القصة الكاملة لأزمة فادي خفاجة.. وسبب الهجوم على شقيقه

موضوعات متعلقة

قطع المياه عن مدينة الخانكة في القليوبية لمدة 8 ساعات

بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية.. تفاصيل

الكشف على 1265 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

اليوم.. اختبار المتخلفين عن حضور اختيار مهندسين للعمل بديوان محافظة القليوبية

مجلس أمناء بنها الأهلية يهنئ الدكتور ناصر الجيزاوي لرئاسته جامعة بنها

عثر عليها بعدما فارقت الحياة.. الابن يكتشف كارثة عند زيارته لوالدته

بقرار جمهوري.. تعيين ناصر الجيزاوي رئيسا لجامعة بنها

ذهب الابن ليزور والدته المسنة واكتشف المفاجئة ..تفاصيل

ترشيحاتنا

توتنهام يعلن إصابة لاعبه بقطع في الرباط الصليبي

زلزال يضرب مدينتين ساحليتين في تونس

شكري: مصر تولي اهتماما بالسودان باعتباره جزءا من أمنها القومي

عليكم مسئوليات.. شكري يوجة رسالة حادة إلى العالم بشأن الأزمة في السودان

سامح شكري: مصر ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أشقائها السودانيين

الاثنين المقبل.. الهيئة العليا تعلن موعد البرنامج الزمني للانتخابات الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح يحتفلان بدخول ابنتهما المدرسة

الموت يفجع الوسط الفني في 8 أشخاص خلال أسبوع.. من هم

فستان لافت.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

إيليكس بيرنامبوكو.. شجرة نادرة تفاجئ الباحثين بعد 185 عاما بالبرازيل

فيديو

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

قسط على 10 سنوات وأسعار مميزة | احجز شقتك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ