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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لن تصدق.. سيارات الرؤساء تحتوي على تكنولوجيات فائقة

سيارات الرؤساء تحتوي
سيارات الرؤساء تحتوي علي تكنلوجيات فائقة

ينتشر حول العالم ملايين من السيارات الفاخرة، ولكن جميع هذه السيارات لا تساوي إمكانيتها شيء مقابل سيارات رؤساء الدولأ، وذلك لأن سيارات الرؤساء تحتوي علي أحدث معايير وسائل الأمان والراحة، وذلك لأن سيارات الرؤساء عبارة عن رمز للسلطة، ويتم تصنيع سيارات الرؤساء بإمكانيات ومواصفات خاصة.

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-  يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارات الرؤساء تحتوي علي تكنولوجيات فائقة :

1- كاديلاك 1

 كاديلاك 1

السيارة الرئاسية الأولي هي كاديلاك 1 ويتم صناعتها من شركة  جنرال موتورز، وتعتمد كاديلاك 1  علي محرك 8 سلندر ينتج قوة 460 حصان ، وتحتوي علي نوافذ مضادة للرصاص، وإطارات مقاومة للثقب، ونظام دفاع عن النفس .

2- رولز رويس فانتوم

رولز رويس فانتوم

تستخدم الدول سيارة رولز رويس فانتوم كـ سيارة رئاسية وهي سيارة بريطانية، وتستمد قوتها من محرك 12 سلندر سعه 6000 سي سي ، ويوجد بداخلها مزايا أمان منها نوافذ مضادة للرصاص، وإطارات مقاومة للثقب، ونظام مراقبة المحيط .

3- مرسيدس بنز S600

مرسيدس بنز S600

تنتمي سيارة مرسيدس بنز S600  الي طرازات الصانع الألماني ، وزودة بمحرك 12 سلندر، ينتج قوة 530 حصان ، وبها الكثير من المميزات منها نوافذ مضادة للرصاص، وإطارات مقاومة للثقب، ونظام تحكم في المناخ .

4-  بي إم دبليو 760Li

 بي إم دبليو 760Li

بي إم دبليو 760Li من السيارات الفاخرة الألمانية، وتعمل بمحرك 12 سلندر ، وينتج قوة 600 حصان، وبها مميزات مثل النوافذ مضادة للرصاص، وإطارات مقاومة للثقب، ونظام مراقبة النقطة العمياء .

- أودي A8 L

 أودي A8 L

من السيارات الرئاسية أيضا سيارة أودي A8 L  التي تعمل بمحرك 8 سلندر ، وينتج قوة 460 حصان، ، وتحتوي علي مميزات منها نوافذ مضادة للرصاص ،وإطارات مقاومة للثقب، ونظام التعرف على الوجه.


والجدير بالذكر أن سيارات الرؤساء يتم تجهيزها بأجهزة اتصال متقدمة، وأنظمة مراقبة أمنية، وأنظمة حماية من الهجمات المسلحة المحتملة .
 

كاديلاك 1 رولز رويس فانتوم مرسيدس بنز S600 بي إم دبليو 760Li أودي A8 L السيارات الفاخرة

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