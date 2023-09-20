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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مستجدات مشروعات حياة كريمة في مركز كفر سعد بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد ، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعقيد دكتور  سعيد عبد الخالق ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى القطاعات الخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية.

 

هذا وقد تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات بجميع  القطاعات ،  و كذلك خطة رصف الطرق بعد انتهاء أعمال المرافق، وفى هذاالسياق، ناقشت الدكتورة منال عوض محاور الخطة القادمة،  وذلك للبدء فى خطة الرصف بالقرى ببعض القرى ، وتحديد الجدول الزمنى الخاص بمواعيد نهو كافة الأعمال ، كما بحثت مستجدات توصيل المرافق وشبكات الاتصالات والانترنت وتركيب عدادات الكهرباء والمياه إلى المجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الخدمية تمهيدًا لفرش تلك المجمعات و تشغيلها ، و بحثت " محافظ دمياط " أيضًا آلية تخطى كافة المعوقات التى قد تبطئ نسب التنفيذ بجميع القطاعات.

 

فيما وقد أكدت " المحافظ " ضرورة التنسيق بين كافة الجهات و دفع عجلة العمل للانتهاء من الأعمال الجارية لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.

حمدان ربيع رئيساً لجامعة دمياط

دمياط استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجدول الزمني أعمال المرافق الدكتورة منال عوض محافظ دمياط السكرتير العام المساعد الدكتورة منال عوض المبادرة الرئاسية

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محافظ دمياط توجه بالانتهاء من مشروعات حياة كريمة بكفر سعد

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