تعرف على مستجدات مشروعات حياة كريمة في مركز كفر سعد بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد ، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والعقيد دكتور سعيد عبد الخالق ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى القطاعات الخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية.

هذا وقد تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات بجميع القطاعات ، و كذلك خطة رصف الطرق بعد انتهاء أعمال المرافق، وفى هذاالسياق، ناقشت الدكتورة منال عوض محاور الخطة القادمة، وذلك للبدء فى خطة الرصف بالقرى ببعض القرى ، وتحديد الجدول الزمنى الخاص بمواعيد نهو كافة الأعمال ، كما بحثت مستجدات توصيل المرافق وشبكات الاتصالات والانترنت وتركيب عدادات الكهرباء والمياه إلى المجمعات الحكومية والزراعية والمنشآت الخدمية تمهيدًا لفرش تلك المجمعات و تشغيلها ، و بحثت " محافظ دمياط " أيضًا آلية تخطى كافة المعوقات التى قد تبطئ نسب التنفيذ بجميع القطاعات.

فيما وقد أكدت " المحافظ " ضرورة التنسيق بين كافة الجهات و دفع عجلة العمل للانتهاء من الأعمال الجارية لاستكمال محاور هذا المشروع القومى وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.