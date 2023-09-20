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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية يستقبل أمين الرئاسة المصرية للتهنئة باليوم الوطني الـ93

السفير السعودي يستقبل
السفير السعودي يستقبل أمين الرئاسة المصرية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي بمقر السفارة اليوم، أمين الرئاسة المصرية عبدالعزيز الشريف.

نقل أمين الرئاسة المصرية خلال الاستقبال تحيات وتهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني الـ93، متمنياً  للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

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الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان أسامة بن أحمد نقلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

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