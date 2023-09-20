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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس مقالب احمد فهمي.. أوس أوس ضيف الراديو بيضحك

صدى البلد

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى، الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، فى برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، في حلقة خاصة تذاع غدًا الخميس الساعة 6 مساءً.

ويتناول اللقاء الحديث عن نجاحات "أوس أوس" الفنية مؤخرا، خاصة النجاح الكبير الذي حققته أغنية "سطلانة" من فيلم "بعد الشر" وشارك فى بطولة الفيلم بيومى فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وسليمان عيد، وهالة فاخر، وألفت عمر، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وخلال اللقاء يتحدث عن صداقته بالفنان أحمد فهمي، وكواليس المقالب التي يدبرها له بالتعاون مع زوجته هنا الزاهد، ونجاح فيلمهم الأخير "مستر إكس". 

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إلى جانب حديثه عن نجاح مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، ومسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي. 

يذكر أن الإعلامية فاطمة مصطفى، استضافت في برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، عدد كبير من كبار نجوم الفن، ويتطرق البرنامج إلى كشف جوانب جديدة في حياة كل فنان وتكريمه على نجاحاته الفنية، ويبث البرنامج أسبوعيًا كل خميس، في تمام السادسة مساءً.

 

أحمد عبدالوهاب الإعلامية فاطمة مصطفى الراديو بيضحك الفنان محمد أسامة الفنان احمد فهمى النجاح الكبير

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