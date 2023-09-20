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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم أوروبى: كارثة ليبيا أظهرت سياسة اللامبالاة لحلف الناتو وأمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتقد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، المجتمع الدولي بشدة بسبب ردود الفعل الباردة تجاه المأساة التي تعصف بـ ليبيا نتيجة للعاصفة “دانيال”.

وأكد أن الكثير من الدول الغربية أظهرت عدم مبالاة تجاه الحالة الإنسانية الحرجة التي يواجهها الشعب الليبي.

وقال قديروف: “ليبيا تواجه واحدة من أصعب المراحل في تاريخها، فالفيضانات الهائلة التي ضربت البلاد أسفرت عن فقدان وإصابة عشرات الآلاف من الأشخاص، وغرق مدن وبلدات كاملة”.

وعلى الرغم من وجود صور تظهر حجم المأساة في جميع أنحاء العالم، أشار قديروف إلى أن ردود الفعل من جانب المجتمع الدولي كانت ضعيفة وغير مبالية، متهمًا الدول الغربية بالنفاق.

وقال: “الدول الديمقراطية الزائفة لم تفاجئنا بعدم مبالاتها، خصوصًا عندما نتذكر الموقف العدائي من طرف دول الناتو تجاه ليبيا في الماضي”.

وأوضح قديروف أن السياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة وحلف الناتو قبل 12 عامًا هي السبب الرئيسي وراء هذه المأساة، حيث أغرقت ليبيا في فوضى دامية أدت إلى تدهور البنية التحتية للبلاد.

وختم قديروف بتأكيده أن الردود الفعل كانت ستكون مختلفة تمامًا لو حدثت المأساة في أوروبا، حيث كانت وسائل الإعلام والموارد ستتضافر من أجل الإنقاذ، وذلك وفق ما نشرته وسائل الإعلام الغربية.

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