ملابس غير تقليدية.. مي سليم تثير الجدل بظهورها| شاهد

شاركت الفنانة مي سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت مي سليم، ببنطال جينز ذا تصميم مختلف وغريب، ونسقت معه قميص باللون الابيض مع توب من الجينز أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي سليم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم مع اختيار نظارة شمسية لاكمال اللوك.

كما اختارت مي سليم، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور مي سليم