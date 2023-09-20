شريف حمودة: مشروع طربول يجذب استثمارات أجنبية عديدة

قال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة g.v للاستثمارات، إن مشروع "طربول" الذي تعمل عليه الشركة في الفترة الماضية بإنشاء مدينة صناعية كاملة على أكثر من 20 ألف فدان جاءت من أجل الاستفادة من شبكة الطرق الجبارة التي قدمتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، إذ أنه لولا شبكة الطرق والبنية التحتية لما كان يعمل هذا المشروع.

شريف حمودة يتحدث عن مشروع طربول

وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مشروع "طربول" هو جاء للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وتم العمل على الترويج للمدينة بشكل قوي خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنه يشهد استثمارات أجنبية عديدة، حيث إن روسيا وسنغافورة والعديد من الدول ستتواجد في تلك المدينة الصناعية.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة g.v للاستثمارات، أن مصر واحدة من الدول الجاذبة للاستثمارات، من خلال العمالة الماهرة، والإعفاءات الضريبية، ودعم الصادرات والمناطق الاستثمارية المختلفة، إذ أن مصر تقدم مميزات عديدة ومبادرات عديدة من أجل جذب الاستثمار والمستثمرين.

وأردف أن مدينة طربول أصبح بها تناغم كبير مثل أسواق الجملة، إذ أن المدينة سيكون بها 3 أضعاف ما يتواجد في سوق العبور وبإدارة شركة فرنسية، لافتا إلى أنه يتم تقديم مبادرة "صنع" في الوقت الحالي لمدة 10 سنوات بفائدة بسيطة وبدون أي مقدم لزيادة التصنيع.