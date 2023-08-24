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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الكشف عن أكبر مشروع مصري بالقرب من الجيزة بتكلفة 500 مليار جنيه

ميدنة طربول
ميدنة طربول

وافقت اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة في مصر، على طلب شركة جي في للاستثمارات، لـ إقامة مدينة جديدة تسمى طربول، حيث يهدف مشروع طربول إلى إنشاء مجمع إقليمي تنموي متكامل، على مساحة 26 فدان، في الظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال الجيزة، لتستوعب العديد من الأنشطة الاقتصادية "صناعيا - لوجستيا - مراكز المال والأعمال - مراكز تجارية وإدارية - أحياء سكنية - مراكز خدمات مجتمعية - مراكز صحية - مراكز تدريبية وفنية".

مدينة طربول

إنشاء مدينة طربول

وتبلغ تكلفة إنشاء وتطوير مدينة طربول، حوالي نصف تريليون جنيه، ومن المتوقع أن توفر 750 ألف فرصة عمل مباشرة، في إطار خطة التنمية المستدامة واستراتيجية ورؤية مصر 2023، المتعلقة بإنشاء المدن الذكية والخضراء المستدامة،.

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وتهدف مدينة طربول، لتحقيق إضافة قوية لمنظومة المناطق الاستثمارية التي تضم 16 منطقة حول الجمهورية، منها 11 منطقة قائمة بالفعل، بإجمالي مساحات 2400 فدان، تضم 1269 مشروع، باستثمارات بلغت 34 مليار جنيه، وتوفير 90 ألف فرصة عمل، بجانب 5 مناطق استثمارية تحت الإنشاء في القاهرة والجيزة، على مساحات 2000 فدان، وتضم 311 مشروع، باستثمارات 157 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 167 ألف فرصة عمل.

في هذا الصدد، قال شريف حمود، رئيس مجلس إدارة شركة جي في للتنمية، إن خطة خطة تنفيذ وتسويق مدينة طربول، تسير وفق جدول زمني، وتشهد إقبالا من المستثمرين، حيث يجرى حاليا إنشاء 350 مصنع، بجانب التعاقد مع أحد المستثمرين المحليين  لتشغيل مجمع تعليمي يضم جامعة ومدارس للتعليم الفني على مساحة 200 ألف متر مربع، موضحا أن حجم الاستثمارات في المكونات العاجلة بالمرحلة الأولى بلغت 255 مليون دولار.

تفاصيل مدينة طربول الجديدة

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن مدينة طربول الاستثمارية الجديدة.

تقع مدينة طربول على مساحة 109 ملايين متر مربع، في الظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمال الجيزة، وتربط محافظات الصعيد بالمراكز الاقتصادية المتواجدة في الدلتا، وسيتم إنشاء طربول على 7 مراحل، لتضم 12 منطقة صناعية منها ما يلي:

  • وادي تكنولوجيا الغذاء.
  • محور السيارات.
  • المحور الهندسي.
  • المركزي الطبي.
  • مركز المنسوجات والملابس.
  • مدينة مواد البناء.
  • مدينة الكيماويات والبلاستيك.

ومن المستهدف أن تكون مدينة طربول، قبلة المستثمرين العالميين ورجال الصناعة حول العالم، فقد تم إنشاء المدينة لتصبح مدينة رائدة للمستقبل الصناعي، وأكبر المدن الصناعية والذكية الوحيدة داخل الدولة، حيث أن هدف طربول كما ذكر شريف حمودة، هو جذب المزيد لقطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، كما أنه وفقا لرؤية مصر 2030، تركز مدينة طربول على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، وفتح الأبواب للاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة فرص العمل، حيث تستهدف مصر استثمار 125 مليار جنيه في قطاع التصنيع.

مدينة طربول

ربط المدينة بـ 5 طرق رئيسية

ولعل أبرز عوامل الجذب في مدينة طربول، موقعها الاستراتيجي، حيث يتم بنائها على مساحة أكثر من 109 مليون متر مربع، في منطقة جبل طربول، حيث يساعد الموقع جميع المستثمرين على تسهيل الوصول إلى مشاريعهم حيث تربط المدينة بين جميع المدن المحورية في مصر، لخدمة ربط المدينة بمجموعة من الطرق الرئيسية التي تسهل حركة المرور منها وإليها، حيث ترتبط المدينة بالمحاور والطرق التالية:

  • طريق القاهرة - أسيوط.
  • الطريق الدائري الإقليمي.
  • طريق القاهرة - العين السخنة.
  • الفيوم - طريق أكتوبر.
  • الكريمات - طريق الزعفرانة.

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أما عن أبرز الأرقام الخاصة بمدينة طربول فهي كالتالي:

  • المساحة الإجمالية: 109 مليون متر مربع.
  • مساحة المناطق الصناعية 41.3 مليون متر مربع.
  • سوف تحتوي على 13 ألف مصنع.
  • مساحة المناطق اللوجستية 4.3 مليون متر مربع.
  • بها ميناء جاف على مساحة 1.5 مليون متر مربع.
  • مساحة المنطقة الهندسية والصناعات الخفيفة 7.1 مليون متر مربع.
  • مساحة منطقة المنسوجات والملابس والصناعات الطبية 15 مليون متر مربع.
  • مساحة مدينة الرخام 5.5 مليون متر مربع.
  • مساحة مدينة مواد البناء 6.5 مليون متر مربع.
  • مساحة منطقة الصناعات الكيماوية والبلاستيكية 6.1 مليون متر مربع.
  • مساحة المناطق السكنية 6 مليون متر مربع.
  • مساحة مناطق الخدمات الإدارية والتجارية 10 مليون متر مربع.
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