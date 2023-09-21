شريف حمودة: السعودية والإمارات لهما موقف قوي مع مصر بعد 30 يونيو

أكد شريف حمودة، رجل الصناعة، أن السعودية والإمارات لهما موقف قوي مع مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وقال شريف حمودة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الدولة المصرية بها 10 ملايين لاجئ من مختلف الدول، مؤكدا أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة لهم في الإقامة والجنسية، وعلى الرغم من ذلك فإن مصر تتعرض لجهمة شرسة باستغلال الأزمة الإقتصادية.

وتابع شريف حمودة، أنه يجب أن يعود الإعلام المصري إلى دوري الريادي، والذي كان معروفا عليه، مؤكدا أن الدولة المصرية تواجه الآن تحديات كبيرة على مستوى كافة القطاعات.



تقدم لهم تسهيلات عديدة.

وأشار شريف حمودة إلى أن مبادرة "صنع" هدفها تقديم تسهيلات للمصنعين من 8 لـ 10 سنوات وبفائدة 5% فقط، وبدون دفع أي مقدم من قبل المصنع، مؤكدا أن مبادرة "صنع" هدفها المستثمر الصغير، وشباب المصنعين، حيث تقدم لهم تسهيلات عديدة.

