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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بدون مقدم.. شريف حمودة: نقدم مميزات عديدة من خلال مبادرة "صنع"

شريف حمودة
شريف حمودة

كشف شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة g.v للاستثمارات، عن تفاصيل مبادرة "صنع" من أجل دعم المصنعين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة قائلا إنه خلال الفترة الماضية الكبار هم من يحصلون على هذه المبادرة، إلا أن مبادرة "صنع" هدفها المستثمر الصغير، وشباب المصنعين، حيث تقدم لهم تسهيلات عديدة. 

شريف حمودة يتحدث عن مبادرة صنع

وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مبادرة "صنع" هدفها تقديم تسهيلات للمصنعين من 8 لـ 10 سنوات وبفائدة 5% فقط، وبدون دفع أي مقدم من قبل المصنع. 

واستطرد متحدثا عن مشروع الشركة في الساحل الشمالي، قائلا إن الشركة تعمل في الساحل الشمالي في مشروع يقارب الـ 200 فدان، وبه كل المميزات الموجودة في المناطق الطبيعية بالساحل الشمالي: "سكن طول العام، ومصيف جميل جدا، وبحر جميل جدا، والسعر مميز جدا في ظل ارتفاع أسعار الساحل الشمالي". 

وأردف أن أسعار الشركة التي تقدمها من خلال المشروع مميزة للغاية، خاصة أن المصريين يحبون التنقل من مكان إلى آخر، خاصة أن موقع المشروع مميز على بعد ربع ساعة فقط من مدينة العلمين، و50 دقيقة من مدينة الإسكندرية. 

مبادرة صنع شريف حمودة الإعلامية عزة مصطفى برنامج صالة التحرير قناة صدي البلد

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