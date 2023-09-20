شريف حمودة يكشف تفاصيل مبادرة "صنع": هدفها زيادة الإنتاج

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، من خلال برنامجها "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، تقريرًا عن مشاركة شركة G.V للاستثمارات في معرض سيتي سكيب، قائلة إن تلك الشركة واحدة من الشركات الكبيرة والمهمة والأكثر نموًا في قطاع العقارات، إذ أنها تمتلك أكثر من مشروع من المشروعات الكبرى، كما أنها أعلنت عن مبادرة تُدعى "صنع".

تفاصيل مشاركة شركة G.V للاستثمارات في معرض سيتي سكيب

وأضافت "مصطفى"، أن مبادرة "صنع" تستهدف دعم الصناعة، وتقديم تسهيلات لمدة 10 سنوات بفائدة 5% فقط.

وجاء في التقرير الذي عرضته الإعلامية عزة مصطفى، أن فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض سيتي سكيب مصر العقاري تحت رعاية وزارة الإسكان، بمشاركة أكثر من 70 عارضًا، ويضم عددا كبيرا من المشروعات العقارية، والتي تلعب دورا هاما في تدفق الاستثمارات في القطاع العقاري دعما للاقتصاد الوطني.

وتحدث شريف حمودة، رئيس شركة G.V للاستثمارات، خلال التقرير قائلا إن الشركة تتواجد في الساحل الشمالي بمشروعين، أحدهما 186 فدانا، والآخر 40 فدانا، وكلاهما في الساحل الشمالي الطيب، ويقدمان منتجا متميزا جدا بسعر متميز جدا، وهي معادلة جديدة على سوق العقارات في الوقت الحالي.

وأضاف "حمودة" أن الشركة موجودة في القاهرة من خلال G.V الرياضية، فضلا عن النادي الخاص بالشركة في التجمع الخامس، فضلا عن تواجدها في القاهرة الجديدة بمشروع 70 فدانا، والمشروع الأهم هو مدينة طربول الصناعية.

ولفت إلى أن مبادرة صنع تعطي للشباب ورجال الأعمال الصغار والمصنعين فرصة للحصول على مصنعه جاهزا سواء بالمعدات أو غيرها لبدء الإنتاج، لافتا إلى أن المبادرة هدفها زيادة الإنتاج، والشركة تساعد صغار المصنعين في التسويق وتوفير المادة الخام، والتمويل للتشغيل فضلا عن وجود شراكات أجنبية.