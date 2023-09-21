شريف حمودة: فزنا بالجائزة الروسية لأهم مشروع تنموي

أكد شريف حمودة، رجل الصناعة، أن شركة g.v للاستثمارات، شاركت في مؤتمر "روسيا - افريقيا"، مشيرا إلى أنه فزنا بالجائزة الروسية لأهم مشروع تنموي، وسيتم تسليمها يوم 17 أكتوبر القادم.



وقال شريف حمودة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن مبادرة صنع هدفها تقديم تسهيلات للمصنعين من 8 لـ 10 سنوات وبفائدة 5% فقط، وبدون دفع أي مقدم من قبل المصنع، مؤكدا أن مبادرة "صنع" هدفها المستثمر الصغير، وشباب المصنعين، حيث تقدم لهم تسهيلات عديدة.

إجراءات هامة للاستثمار

وتابع رجل الصناعة شريف حمودة، أن أموال مصر تم تهريبا بعد احداث 25 يناير، مؤكدا أن الدولة قامت الدولة بإجراءات هامة للاستثمار المباشر سواء في البنية التحتية من موانئ وطرق، أو وجود مشروعات تنموية.

