مندوبية فلسطين بالجامعة العربيّة تستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

استقبل السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين بالجامعة العربية اليوم الأربعاء، المستشار جابر المري - رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والوفد المرافق، بحضور الكادر الدبلوماسي بالمندوبية.

وتحدّث المستشار المرّي عن عدد من الموضوعات المتعلقة بدولة فلسطين ولجنة الميثاق، وأهمية التقارير الخاصة بحالة حقوق الإنسان التي تقدمها الدول الأعضاء، وأبدى استعداد اللجنة لتقديم كل ما هو مطلوب من دعم للشعب الفلسطيني وحقوقه في إطار عملها.

وأكد السفير العكلوك على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين دولة فلسطين ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وتعرية الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

حضر اللقاء من مندوبية فلسطين مستشار أول تامر الطيب، والملحق الدبلوماسي ماهر أسامة مسعود، ومن لجنة الميثاق المستشار أسامة الوكيل، والخبير باللجنة خليل حمداني، ونورهان هلال.