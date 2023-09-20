عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوبية فلسطين بالجامعة العربيّة تستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

السفير مهند العكلوك
السفير مهند العكلوك والمستشار جابر المري

استقبل السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين بالجامعة العربية  اليوم الأربعاء، المستشار جابر المري - رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والوفد المرافق، بحضور الكادر الدبلوماسي بالمندوبية.

وتحدّث المستشار المرّي عن عدد من الموضوعات المتعلقة بدولة فلسطين ولجنة الميثاق، وأهمية التقارير الخاصة بحالة حقوق الإنسان التي تقدمها الدول الأعضاء، وأبدى استعداد اللجنة لتقديم كل ما هو مطلوب من دعم للشعب الفلسطيني وحقوقه في إطار عملها.

وأكد السفير العكلوك على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين دولة فلسطين ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وتعرية الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

حضر اللقاء من مندوبية فلسطين مستشار أول تامر الطيب، والملحق الدبلوماسي ماهر أسامة مسعود، ومن لجنة الميثاق المستشار أسامة الوكيل، والخبير باللجنة خليل حمداني، ونورهان هلال.

الحقوق الفلسطينية المشروعة السفير مهند العكلوك الملحق الدبلوماسي الميثاق العربي لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مهند العكلوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

ترشيحاتنا

زيلينسكي يغادر اجتماع مجلس الأمن قبل كلمة لافروف

غسيل كلوي أم تعب الفقرات .. سبب وفاة هاشم بحري

عضو القومي لحقوق الإنسان : الهيئة الوطنية ملتزمة بقواعد كل الدول في الانتخابات

عُملتان جديدتان.. دول أفريقيا وروسيا توجهان ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

وزير الخارجية : نتطلع لزيادة الاستثمارات النيوزيلندية بـ اقتصادية قناة السويس

روسيا تكشف تطورا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفوشيا.. ريم سامي تثير الجدل بجمالها

أجرت عليه تعديلات لتزيد احتشامه.. أحلام تثير الجدل بفستان من زهير مراد

بفستان قصير .. ظهور لافت لـ هدى الإتربى يثير الجدل

ملابس شتوية.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

فيديو

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

مش لاقي شغل.. فادي خفاجة يتسول هدايا وأموالا بهذه الطريقة| فيديوجراف

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ