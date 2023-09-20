موجة عدوى بالشتاء.. إجراء حاسم من الحكومة الأمريكية استعدادا لتفشي فيروس كورونا

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، كزافييه بيسيرا، اليوم الأربعاء، إن برنامج الحكومة الفيدرالية المستخدم خلال فصلي الشتاء الأخيرين لإرسال اختبارات فيروس كورونا المجانية إلى منازل الأمريكيين، سيتم تشغيله مرة أخرى في الأسابيع المقبلة.

وأصدر بيسيرا هذا الإعلان وهو يتحدث إلى الصحفيين في صيدلية “سى في إٍس” في واشنطن، أثناء حصوله على لقاح فيروس كورونا المحدث ولقاح الأنفلونزا.

وقال وزير الصحة الأمريكي: “سنوفر بعض هذه الاختبارات الموجودة في مخزوننا، حتى يتمكن الأمريكيون من استخدامها. نريدهم أن يكونوا قادرين على استخدام تلك الاختبارات خلال هذا الموسم الفيروسي، الخريف والشتاء، الموسم الفيروسي التنفسي. لذلك سنحاول إتاحة هذه الاختبارات.. ترقبوا المعلومات”.

وحسب شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ستعيد إطلاق البرنامج مرة أخرى استعدادا لموجة من العدوي في الشتاء.