فايزر وموديرنا.. اليابان تدمر 86 مليون جرعة من لقاحات كورونا |ماذا يحدث؟

ذكرت صحيفة “يوميوري” اليابانية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة اليابانية ستقوم بتدمير أكثر من 86 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة، أن السبب في ذلك هو أن التطعيم ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا XBB1.5 بدأ في اليابان اليوم الأربعاء، وبالتالي، فإن اللقاحات التي تم استخدامها حتى الآن ضد السلالات السابقة ستصبح قديمة.

ولم يتم الإعلان عن القيمة المقدرة لهذا العدد من اللقاحات غير المستخدمة.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه سيتم تدمير لقاحات موديرنا التي تهدف إلى مكافحة سلالة أوميكرون أكثر من غيرها، حيث سيتم تدمير 5.15 مليون جرعة من أصل 7 ملايين، أي ما يقرب من 74٪.

ومن بين 274.8 مليون جرعة من لقاح فايزر الموجهة للسلالة الأصلية، سيتم تدمير 8.3 مليون جرعة، أي 3%، ومن بين 125.1 مليون لقاح ضد سلالة أوميكرون التابعة لنفس الشركة، سيتم تدمير 26.5 مليون جرعة، وهي هو 21%.