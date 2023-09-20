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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يسلم 118 عقد عمل للشباب والفتيات بمصانع المنطقة الصناعية بكلاحين قفط

عقود عمل للشباب والفتيات
عقود عمل للشباب والفتيات بمصانع المنطقة الصناعية

سلم محافظ قنا أشرف الداودي 118 عقد عمل للشباب والفتيات بمصانع المنطقة الصناعية بقفط.


وأوضح محافظ قنا أن العقود التي تم تسليمها شملت 107 عقود بشركة الوادي للصناعات الغذائية بواقع 71 شابا، و36 فتاة، و3 من ذوي الهمم، بالإضافة إلى 6 عقود بشركة ( ويكان للخدمات التكنولوجية ) من بينهم عامل من ذوي الهمم، و5 عقود بمصنع سماد قنا.


وأكد الداودي أن المحافظة تسعى، من خلال إدارة تشغيل الشباب، إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب في مجال القطاع الخاص، وتحرير عقود معتمدة من مديرية القوى العاملة لهم، لضمان الحفاظ على حقوق العاملين بتلك المنشآت الصناعية .. مشيرا إلى أن إدارة تشغيل الشباب تقوم بدور حلقة الوصل بين الشباب الراغبين في العمل، وبين المصانع وشركات القطاع الخاص‪.


جاء ذلك بحضور محمد علي وكيل مديرية القوي العاملة، وسميه حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة، وكل من ناديه سليمان وعزه عبدالله فريق مكتب العمل، وملاك المصانع.

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