اليوم .. آخر موعد للتحويل لكليات جامعة عين شمس للعام الجامعى الجديد

يواصل اليوم قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى اليوم 21 سبتمبر، وذلك من خلال منصة التحويلات الإلكترونية جامعة عين شمس.



شروط التحويلات للعام الجامعى 2023 - 2024 ، كما يلى :

أولا: بالنسبة للفرقة الأولى :

(۱) تعديل الترشيح:

يتم تعديل الترشيح بالنسبة للطلاب الجدد وفقاً لشروط المجلس الأعلى للجامعات.

(۲) نقل القيد يتم نقل القيد للفرقة الأولى من الكليات غير المناظرة بشرط حصول الطالب على المجموع الذى تقبله الكلية سنة الحصول على الثانوية

المفصولين من كليات غير مناظرة :-

يتم الإلتحاق بالكلية بشريط حصول الطالب على الحد الأدنى المطلوب للكلية عام حصوله على الشهادة الثانوية العامة وذلك حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (۷۲۱) بتاريخ ٢۰۲۱/۱۱/۲۲ كما يتم التحاق الطلاب المفصولين من كليات الهندسة الحاصلين على دبلوم المدارس

الصناعية نظام السنوات الخمس والثانوية الأزهرية.