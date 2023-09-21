تشريعية النواب: "العليا للانتخابات" وضعت جميع الضمانات لخروج الاستحقاق الرئاسي المقبل بنزاهة|فيديو

قال الدكتور علي بدر،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الهيئة العليا لـ الانتخابات وضعت كافة الضمانات لخروج الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل نزيه وشفاف.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أن الفرص ستكون متساوية أمام جميع المرشحين بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وأكدت أن الدولة ومؤسساتها ستكون على مسافة واحدة من جميع المشرحين، وأنه لن يكون هناك انحياز لطرف عن الآخر.

الانتخابات الرئاسية ستكون أيضًا تحت إشراف قضائي كامل

ولفت إلى أن الهيئة العليا للانتخابات دعت منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، منوها أن الانتخابات الرئاسية ستكون أيضًا تحت إشراف قضائي كامل، وأيضًا حتى المرحلة التي تسبق الانتخابات ستراقب وتتابع الهيئة العليا دعاية المرشحين وستفصل في التجاوزات، وهذه الهيئة مكونة من مجموعة من القضاة، والدستور ينص على استقلالها بشكل كامل.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات توفر كافة الضمانات لانتخابات نزيهة وشفافة، ودور الإعلام والأحزاب السياسية توعية المواطن بأهمية المشاركة بالانتخابات.