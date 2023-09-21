برلماني: الأحزاب عليها طرح أفكار قابلة للتنفيذ|فيديو

قال النائب عبد المنعم إمام، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أن الدولة ومؤسساتها ستكون في الحياد بين المرشحين بـ الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن نزاهة الانتخابات لا تكمن فقط في صندوق الاقتراع، ولكن بأن تترك الدولة الفرصة أمام الجميع للترشح وعرض البرامج والتعامل مع الناس في الشارع.

النائب عبد المنعم إمام: الأحزاب الفترة المقبلة عليها أن تتفاعل مع الشارع



وأضاف النائب عبد المنعم إمام خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن انتخابات 2024 ستكون مختلفة، لأن أجواء الحوار الوطني ستعطي الانتخابات المقبلة تعددية وزخم.

ولفت إلى أن تضحيات الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو أعطتنا الكثير من المكاسب وأولها أننا أصبح لدينا صندوق انتخابات نزيه، والفرز أصبح داخل اللجان الفرعية.



وأشار النائب عبد المنعم إمام إلى أن الأحزاب الفترة المقبلة عليها أن تتفاعل مع الشارع وتطرح أفكار للناس قابلة للتنفيذ، ويجب مناقشة الأفكار المختلفة للوصول لمستقبل كبير للدولة.