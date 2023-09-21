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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سر ارتفاع درجة الحرارة.. بقعة شمسية ضخمة تواجه الأرض

بقعة شمسية
بقعة شمسية

رصد وجود بقعة شمسية كبيرة تُعرف بتسمية AR3435، والتي تعد سببا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

 

وتظهر هذه البقعة مجالًا مغناطيسيًا من الفئة الدلتا، وهو مجال يحتوي على الطاقة اللازمة لحدوث توهجات شمسية قوية من نوع إكس. يتواجد أيضًا عدة بقع صغيرة ضمن نشاط الدورة الشمسية رقم 25.

 

بقع شمسية تواجه الأرض

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أظهرت بيانات وكالة ناسا أن البقعة الشمسية الكبيرة قامت بإطلاق توهج شمسي قوي من الفئة (M4) قبل فترة قصيرة. 

 

وبما أن البقع الشمسية تواجه الأرض بشكل مباشر تقريبًا، فإن أي توهجات أخرى قد تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض، مما يعني حدوث تأثيرات جيومغناطيسية. ومن الممكن أن تحدث انفجارات أكثر قوة في المستقبل القريب.

 

تُعرف البقع الشمسية على أنها مناطق مؤقتة ذات قوة مغناطيسية على سطح الشمس، وتظهر هذه البقع باللون الداكن مقارنة بالمناطق المحيطة بها نظرًا لانخفاض درجة حرارتها. 

 

سبب ظهور البقع الشمسية

وتتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لتدفق المجال المغناطيسي، مما يؤدي إلى تقليل حمل الحرارة في منطقة معينة على سطح الشمس. وعادةً ما تظهر البقع بتشكيل زوجي وتحتوي على أقطاب مغناطيسية معاكسة. يمكن أن تستمر البقع لعدة أيام إلى عدة أسابيع قبل أن تتلاشى تدريجيًا.

 

يمكن رصد هذه البقع الشمسية باستخدام تلسكوب مجهز بفلتر خاص للشمس، أو باستخدام تلسكوب شمسي صغير، أو عن طريق تقنية إسقاط صورة الشمس. تلك الأدوات تسمح للعلماء بدراسة البقع الشمسية وفهم ظواهر النشاط الشمسي وتأثيرها على الأرض والمجال المغناطيسي الأرضي.

البقعة الشمسية الكبيرة البقع الشمسية المجال المغناطيسي للأرض النشاط الشمسي

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