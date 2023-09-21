بعد الأزمة الأخيرة .. كهربا يستفز الجمهور بصورة جديدة مع إمام عاشور ورضا سليم

أثار محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجدل بصورة جديدة مع نجمي الأهلي امام عاشور ورضا سليم من أحد المطاعم بعد تردد أنباء عن أزمته مع إدارة الكرة في الفريق بسبب عدم التزامه.

وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع فيسبوك: خيري ورشاد و بدوي .

لم تنفك وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأمس عن ترديد الأنباء عن أزمة لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع إدارة الكرة في الفريق بسبب عدم التزامه - بحسب ما وصفت الأنباء المتداولة -.

وغاب كهربا عن لقاء الأهلي والمصري الذي انتهى أمس بتفوق النادي الأهلي بـ 4 أهداف مقابل لاشيء اعتلى بها النادي الأهلي جدول الترتيب من الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

سهرة مع نجم زملكاوي

وشوهد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في سهرة مسائية مع لاعب الزمالك ونجمه أحمد فتوح وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة قبيل مباراة الأهلي والمصري.

كهربا غاب عن المباراة بسبب الإيقاف، حيث تعرض كهربا لإيقاف من لجنة الانضباط لمدة 12 مباراة، بالإضافة إلى غرامة مليون جنيه، قبل أن تقلصها لجنة التظلمات إلى النصف ليكون الإيقاف 6 مباريات والغرامة نصف مليون جنيه.

وعقب ذلك تم تداول أخبار كثيرة بخضوع اللاعب لعقوبة إدارية نتيجة السهر وعدم الالتزام.