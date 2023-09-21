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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخريف خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد لثلاث ظواهر جوية تضرب البلاد

حالة الطقس
حالة الطقس

آخر تطورات الأحوال الجوية، أمر يبحث عنه الكثيرين خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد ضرب الإعصار دانيال ليبيا ومصر، وتسببه في دمارا كبيرا في دولة ليبيا، الأمر الذي دفع كثيرين للتسأل عن أخر أخبار الأحوال الجوية وبيان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس البلاد.

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تحول مفاجئ| تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة


هيئة الأرصاد الجوية، خرجت ببيان جديد عن حالة الطقس اليوم الخميس، والتي توقعت فيه، أن تشهد البلاد طقس حار غائم نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على أغلب أنحاء البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد اليوم الخميس

وذهب بيان هيئة الأرصاد الجوية، إلى أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد اليوم الخميس، والتي قالت فيه إنه تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية صباحا، مما يساعد في تلطيف الأجواء.

 

نسبة الرطوبة اليوم الخميس 

أما عن نسبة الرطوبة، فكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن أن هناك انخفاضًا في معدلات الرطوبة ليلا، الأمر الذي يساعد فى الشعور بانخفاض درجات الحرارة.
بيان هيئة الأرصاد الجوية، حذر من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، تتركز علي طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

 

تحذير من الملاحة في البحر الأحمر اليوم الخميس

وبالنسبة للملاحة البحرية، تابع بيان هيئة الأرصاد عن أن حالة البحر المتوسط معتدلة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 1,5 :2 متر، وحذر من البحر الأحمر، متوقعة أن تكون حركة الملاحة البحرية مضطربة، والامواج تتراوح بين 2 : 2,5 متر.

درجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 32

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 37

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