"الدفاع الروسية": تدمير 19 طائرة مسيرة خلال تصدي الدفاعات الجوية لهجوم أوكراني على القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، التصدي لهجوم نفذته قوات كييف تجاه شبه جزيرة القرم، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي خلاله 19 طائرة مسيرة أوكرانية.



وذكرت الوزارة في بيان أنه تم التصدي فجر اليوم لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية.



وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم، وثلاث طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعات كورسك وبيلجورود وأورلوف".



وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

