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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأول مرة.. طعم جديد بالذكاء الاصطناعي

لأول مرة..طعم جديد
لأول مرة..طعم جديد من كوكاكولا بالذكاء الاصطناعي

تقدم شركة كوكاكولا Coca-Cola أحدث نكهة لها وهي نكهة Y3000، والتي تبدو مستقبلية إلى حد ما. يبدو وكأنه اسم روبوت، أليس كذلك؟ حسنًا، بالطبع - تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

نعم، قرأت ذلك بشكل صحيح. استخدمت شركة Coca-Cola الذكاء الاصطناعي لتطوير توليفات النكهات والملامح التي ستكون "بطعم المستقبل". تعتبر نكهة Y3000 جزءًا من مجموعة "Creations" التابعة للشركة. تم إنشاء "Creations" لتقديم نكهات فريدة من نوعها للشباب.

 

Coca-Cola تضيف نكهة جديدة بطعم المستقبل

 

ومع ذلك، طلبت Coca-Cola من الناس أن يعبروا عن آرائهم حول النكهات التي تذكرهم بالمستقبل قبل إرسال الاستجابات إلى الذكاء الاصطناعي. تم إنشاء التغليف أيضًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما أعطاه لمسة Y2K.

خلال حملة التسويق، أعربت العلامة التجارية Coca-Cola عن أن نكهة Y3000 تتميز بـ "تصميم تعبئة مستقبلي". يمكن رؤية ألوان مختلفة من الأزرق والوردي على التعبئة، ويبدو شعار الشركة وكأنه يعاني من خلل في الصورة.

ولكن انتظر، ليس هذا كل شيء. هناك ميزة أخرى حيث يمكن للمستهلكين مسح رمز QR على التعبئة. بمجرد المسح، سيتم توجيههم إلى موقع "Creations"، حيث يمكن للمستهلكين أن يحصلوا على لمحة وشعور بما ستبدو عليه المستقبل في عام 3000.

Coca-Cola كوكاكولا Creations نكهة Y3000 المستقبل

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