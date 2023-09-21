أبرزهم وزير الدفاع.. كوريا الجنوبية تفرض عقوبات خطيرة على جارتها الشمالية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، بأن كوريا الجنوبية فرضت عقوبات على 10 أفراد وكيانين بشأن البرنامج النووي لـ كوريا الشمالية وتجارة الأسلحة، مع ثلاث دول من بينها روسيا.

ووفقا للحكومة الكورية الجنوبية، فإن وزير دفاع كوريا الشمالية كانج سون نام من بين الأشخاص الذين يواجهون العقوبات.

وفي سبتمبر الماضي، فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على جارتها الشمالية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه تم فرض عقوبات أحادية على شركة كورية شمالية و5 أفراد متورطين في التمويل غير المشروع لبرامج أسلحة الدمار الشامل.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب"، إن "شركة تطوير برنامج ريوكيونج في كوريا الشمالية ورئيسها ريو كيونج - تشول، من بين أولئك الذين أضيفوا حديثا إلى قائمة العقوبات التي فرضتها سيئول ضد برامج بيونج يانج لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية".