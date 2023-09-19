عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيول تحذر روسيا من أي تعاون عسكري مع كوريا الشمالية

صدى البلد

بعد قمة الأسبوع الماضي التى عقدت بين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي أثارت مخاوف حول صفقة أسلحة محتملة، استدعت كوريا الجنوبية سفير روسيا في سيول لتحذير موسكو من أي تعاون عسكري مع كوريا الشمالية.

وفي هذا الإطار، قال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشانج هو جين، إن روسيا يجب أن توقف فورا أي خطوات لتوسيع التعاون العسكري مع كوريا الشمالية وأن تلتزم بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف تشانج، أن سول ستتعاون مع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أي أفعال تهدد أمنه، وأن هذه الأفعال ستؤثر سلبا على علاقات روسيا مع كوريا الجنوبية.

الخلفية

تمتلك كوريا الشمالية وروسيا تاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، يرجع إلى عهد الاتحاد السوفيتي. في عام 2000، وقَّعت كوريا الشمالية وروسيا اتفاقية صداقة وتعاون وجارة جديدة، تؤكد على التضامن والشراكة بينهما. وفي عام 2011، افتُتِح خط سكة حديد يربط بين كوريا الشمالية وروسيا، يهدف إلى تحسين التجارة والنقل بينهما.

وفي عام 2019، زار جونج أون روسيا لأول مرة، والتقى ببوتين في مدينة فلاديفستوك، حيث ناقشا قضية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

التطورات الأخيرة

في 14 سبتمبر ، التقى كيم جونج أون ببوتين للمرة الثانية في مركز فستشانى لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا. وخلال القمة، عرض بوتين على كيم خيارات للتعاون العسكري، بما في ذلك تبادل الصواريخ والمدفعية والتكنولوجيا الفضائية.

ووفقا لبعض التقارير، تسعى روسيا إلى الحصول على ذخيرة من كوريا الشمالية لتعزيز مخزوناتها المنخفضة، في حين تحصل كوريا الشمالية على مساعدة تكنولوجية حول برامجها الفضائية والصاروخية.

وهذه الخطوة تثير قلق واشنطن وسول، اللتان تعتبران أن التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وينتهك قرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والبالستية.

الآثار المحتملة

إذا تطور التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وفي أوروبا. كما قد يستخدم بوتين الأسلحة التي يحصل عليها من كوريا الشمالية لشن هجمات على أوكرانيا، التي تواجه ضغطا عسكريا من روسيا.

وقد تحصل كوريا الشمالية على قدرات فضائية وصاروخية متقدمة، تمكِّنه من تحسين قدراته الهجومية والدفاعية، وتقوِّض جهود نزع السلاح النووي.

الاتحاد السوفيتي الجزيرة الكورية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلاح النووي شبه الجزيرة الكورية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قرارات مجلس الأمن كوريا الشمالية كوريا الجنوبية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نزع السلاح النووي وزير الخارجية الكوري الجنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

لاعب بالزمالك ومدير تصوير وفنانتان| من هم أبناء الراحل أشرف مصيلحي؟.. ومفاجأة بشأن زوجته

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ترشيحاتنا

طرد باهر المحمدي في مباراة الأهلي والمصري

رئيس شعبة الدخان يقدم مقترحات لحل أزمة السجائر.. فيديو

وزيرة الخارجية الكندية: مصر أحد المقاصد الرئيسية للسياحة | فيديو

السبت والأحد.. أحمد موسى يقدم حلقات خاصة من شمال سيناء

أردوغان: ناجورنو كاراباخ أرض أذربيجانية.. ولن يُقبل فرض أي وضع آخر

شعبة الذهب تكشف مفاجأة عاجلة عن المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

اللاعيبة بتشرب شيشة| من قصد مدرب الزمالك بتصريحه المثير.. وهل سيخضع للعقاب؟

تعرف على فوائد زيت الفلفل الحار للشعر

فيديو

بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ