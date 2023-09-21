أبرزها الخضار المخلل.. أهم 16 سلعة من صادرات مصر الغذائية لـ إيطاليا

استحوذت 16 سلعة على 97% من صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى إيطاليا بقيمة 99 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 من إجمالي 102 مليون دولار، يأتي على رأسها خضار مخلل بقيمة 32 مليون دولار مستحوذا على 31% من إجمالي الصادرات لها.

واضاف تقرير المجلس التصديرى للمجلس التصديرى للنصاعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخه منه انه بلغت صادرات مصر لإيطاليا من الخرشوف المجمد نحو 11 مليون دولار، ومن السكر نحو 10 ملايين دولار، ومن الفراولة المجمدة نحو 9 ملايين دولار، ومن دبس السكر نحو 9 ملايين دولار، ومن خضار مجمد نحو 4 ملايين دولار، ومن عصائر نحو 4 ملايين دولار، وخمائر نحو 4 ملايين دولار.

وسجلت صادرات مصر لإيطاليا من زيتون مخلل ومصنع نحو 4 ملايين دولار، ومن محضرات خضر نحو 3 ملايين دولار، ومن كحول من صناعة السكر نحو 3 ملايين دولار، ومن مصارين وأمعاء نحو مليوني دولار، ومن مواد زلالية نحو مليوني دولار، ومن بن وبن مصنع نحو مليوني دولار، ومركزات طماطم نحو مليون دولار، وصلصلة طماطم نحو مليون دولار.