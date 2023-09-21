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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالريش المكشوف.. لاميتا فرنجية تخضع لجلسة تصوير ساحرة| شاهد

لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع  تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


 

وظهرت النجمة اللبنانية بإطلالة جذابة وملفتة حيث ارتدت فستان جرئ مكشوف دون أكمام، بالون الفوشيا أما من الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة الملائمة للون بشرتها، و اعتمدت على مكياج جريء، أبرز جمال ملامحها.


 

من هي لاميتا فرنجية؟ 

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلاربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

احمد عز أبو العلمين الفنان محمد هنيدي الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية الفنان محمد رجب النجمة اللبنانية فيلم حد سامع حاجة فيلم 365 يوم سعادة مسابقة ملكة جمال

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