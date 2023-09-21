تعرضت لابتزاز من منتج شهير.. وائل علاء يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية

استضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، الفنان وائل علاء وابنته كنزي، وتحدث عن تجاربه التمثيلية والفنية.

وقال الفنان وائل علاء، إنه موجود فى المسرح ولكنه ليس متواجدا على التلفاز أو السينما، لأنه كان يوجد مشكلة لديه، معقبا: “تعرضت لابتزاز من منتج شهير، واكتشفت إن فيه حاجات معمولة عليا وأنا معرفش حاجة عنها، والحمد لله الآن أثبت حقي قضائيا”.

وأضاف: “اللي قام بتلك اللعبة معي كان محاميا، وخسارة فيه كارنيه المحاماة بتاعه لأنه ليس لديه ضمير، لأن عمل الكثير من الأشياء لممثلة صديقة، وكان يقوم بابتزازنا”.