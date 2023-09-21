نائب الإسماعيلية يبحث مع وزير التجارة العماني زيادة الصادرات المصرية

التقي النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لبحث سبل رفع حجم الصادرات المصرية وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة للعمل على توفير العملة الأجنبية للبلاد وحل جميع المشاكل التى تواجه المصدرين وتذليل العقبات التى تواجه المصدر المصري.

جاء ذلك حسب توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لزيادة حجم الصادرات المصرية والعمل على توفير عملة أجنبية.

وكان النائب عصام دياب، قد توجه خلال الأيام الماضية إلى سلطنة عمان، وقام بعقد عدد من اللقاءات، بحث خلالها الية توقيع عدة بروتوكولات جديدة لرفع حجم الصادرات خلال الفترة القادمة.

من جانبه، كشف النائب عصام تفاصيل الزيارة، مؤكدا أنها لن تكون الأخيرة بهذا الشأن، لافتا إلي تبادل الزيارات مع دول الخليج بالكامل خلال الفترة المقبلة لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية وأهم الشئون الإقتصادية لدول التعاون الخليجي والتى تساهم فى رفع قيمة الصادرات المصرية وتوفير عملة صعبة، مشيرا الي أهمية الموالح وبخاصة البرتقال بإعتباره واحدا من أهم الصادرات المصرية بدول الخليج، لافتا إلي وضع خطة إستراتيجية لضمان حقوق المصدرين والإرتقاء بالصادرات المصرية.

لاقت الزيارة إستحسان من الجانب العماني، والذي أكد علي عمق العلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، وأشاد وزير التجارة والصناعة العماني بجهود النائب عصام دياب في هذا المجال.

فيما أكد وزير التجارة العماني، علي فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين الجانبين في كافة المجالات المختلفة مع زيادة معدلات النمو التجاري خلال الفترة القادمة.

وأشار الجانبان إلي جهود وزارتي التجارة والصناعة المصرية والعمانية، مؤكدين علي أهمية تبادل الخبرات للإرتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية.