في أول ظهور لها.. ابنة وائل علاء: نفسي أطلع ممثلة زي بابا

تحدثت كنزي ابنة الفنان وائل علاء في أول ظهور لها عن موهبتها التمثيلية، والذي يدعمها والدها بعد أن اكتشاف موهبتها في مسرح المدرسة.

وقال “عبد الله”، أثناء استضافته في برنامج “صباح البلد”، يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، وتقدمه الإعلامية نهاد سمير على قناة “صدى البلد”، "كنزي عندها موهبة كبيرة، وأنا اكتشفتها بالصدفة".

وتابع "أنا أول مرة اتفرج عليها شوفتها على المسرح في حفلة بالمدرسة وكانت هي البطلة، وبتعمل شخصيات تقيلة، ووقتها اتفاجئت جدًا".

فيما علقت كنزي وائل عبد الله، وقالت "نفسي اطلع ممثلة زي بابا، وبحب دنيا سمير غانم جدًا ومنى زكي، وبطلع أعمل مشاهد على التيك توك مع بابا على مشاهد منى زكي بعد ما اتدرب عليها كتير جدًا لحد ما احفظه وأبقى شاطرة فيه جدًا".