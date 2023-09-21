مدبولي يتفقد مركز الزوار بمشروع تطوير التجلي الأعظم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مركز الزوار بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، بسانت كاترين والتي تعد أحد مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وأكد أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين مشروع فريد من نوعه على مستوى العالم، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة والتراث.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد ومرافقوه، المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن المشروع يقوم على إضافة وحدات سكنية، وتنفيذ خدمات، لتوفير مجتمع سكني خدمي متكامل خارج المدينة بنحو 3 كيلومترات، لاستيعاب الزيادة السُكانية والحركة السياحية المتوقعة الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، بعد استكمال مشروعات التنمية.

كما أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المشروع يشهد تنفيذ 21 مجمعاً سكنياً، بإجمالي 546 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 230 م2، مع انشاء خدمات متكاملة تضم مدرسة، ومسجدا، وكنيسة، ومحال تجارية.