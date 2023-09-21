لبحث القضية الفلسطينية.. أبو مازن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مستجدات القضية الفلسطينية على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى أن عباس أطلع غوتيريش على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، واستمرار التصعيد الإسرائيلي.

والجدير بالذكر أنه منذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة إلى القيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني من خلال توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إلزام إسرائيل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف الإجراءات أحادية الجانب.

بدوره، عبر جوتيريش عن أمله بأن يتم حل القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة بما فيها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة قبل أن تنتهي مدة ولايته الثانية.

وأشار غوتيريش، إلى أنه سيزور فلسطين نهاية شهر أكتوبر المقبل ، لافتا إلى أنه سيترأس اجتماعاً الجمعة، لحشد الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ووصل عباس نيويورك السبت، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ومن المفترض أن يلقي فيها كلمة الخميس.