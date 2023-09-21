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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بحوزة عناصر إجرامية بدمياط

عناصر إجرامية
عناصر إجرامية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بدمياط بقصد الاتجار.


وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قد أكدت قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 6 أشخاص لهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الزرقا.. وبحوزتهم 6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش و15 كيلوجراما من مخدر البانجو وبندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات ومبلغ مالي.


كما تم ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كفر سعد وبحوزتهم 4 كيلوجرامات لمخدر الحشيش و18 كيلو جراما لمخدر البانجو و50 قرصا مخدرا وبندقية خرطوش و2 فرد محلي وطلقات خرطوش وسلاح أبيض "سكين" ومبلغ مالي.

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