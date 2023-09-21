أحمد السعدني يحمل النعش.. تشييع جثمان والدة دينا الشربيني| فيديو وصور

شيع جثمان والدة الفنان دينا الشربيني، عقب صلاة الجنازة من مسجد المشير طنطاوي، إلي مثواها الأخير بمقابر العائلة الوفاء والامل.

وحمل النعش الفنان أحمد صلاح السعدني، والفنان محمد محمود.

وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني ، بعد 4 أشهر من وفاة والدها.

وفاة والدة دينا الشربيني

وأعلن الفنان عمر السعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني.

وكتب عمر السعيد: “السيدة ليلى السيد، والدة دينا الشربيني في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.