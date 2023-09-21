فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن قرارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديدة بشأن العام الدراسي الجديد، حيث أرسل كتاباً دورياً إلى المدريات التعليمية لتطبيقه، أعلن خلاله قراراً عاجلاً يخص سلامة الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد.

وجاء فى هذا القرار، أنه في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، وفي ضوء العمل على تهيئة المناخ الآمن، تقرر قيام مديري المديريات التعليمية بالتنسيق مع المحافظين، باتخاذ الإجراءات اللازمة حول انتظام طلاب الصفوف الأولى في كل المراحل التعليمية في أول يوم من الدراسة، ثم استكمال باقي الصفوف في اليوم التالي، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.

وشدد الوزير على جميع الجهات المعنية بضرورة تنفيذ ما ورد من تعليمات في هذا الشأن بكل دقة، وبناءاً على هذا القرار فإن اليوم الأول فى العام الدراسي الجديد سيخصص للصفوف الأولى (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي)؛ للتعرف على أماكنهم في الفصول، وبالنسبة لباقى طلاب المدرسة فسيذهبون فى اليوم الثانى الى المدرسة لبدء عامهم الدراسي ، وذلك حرصاً من الوزاره على أمن وأمان الطلاب.

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