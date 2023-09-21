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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصر والعراق وتونس يتنافسون على جوائز الأوسكار.. تفاصيل

صدى البلد

من مصر والعراق وتونس، تأهل ثلاثة أفلام من إنتاج و توزيع في العالم العربي لشركة فيلم كلينك وفيلم كلينك المستقلة للتوزيع لـجائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي  أجنبي لعام ٢٠٢٤، باختيار اللجان الوطنية الرسمية المسؤولة عن إرسال أفضل الأفلام المعروضة محلياً خلال العام السابق إلى أكاديمية فنون وعلوم السينما.

الفيلم الأول هو ڤوي! ڤوي! ڤوي! والذي اختير بأغلبية أصوات لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في الأوسكار، ليعيد مصر إلى مسابقة الأوسكار بعد غيابها العام الماضي. الفيلم تم طرحه في دور السينما في ١٣ سبتمبر وحظي باستقبال حافل من الجمهور والنقاد على حد السواء.

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الفيلم الثاني من العراق وهو جنائن معلقة للمخرج العراقي أحمد ياسين دراجي والتي أعلنت دائرة السينما والمسرح في العراق اختياره لتمثيل العراق في جوائز الأكاديمية. جنائن معلقة كان عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا العام الماضي حيث حصد تنويه شرفي بجائزة The Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente خلال مشاركته في في مسابقة Horizons Extra. وفاز بعدها بعدة جوائز منها جائزة اليسر الذهبي أفضل فيلم طويل في المسابقة الرئيسية بمهرجان البحر الأحمر 2022. وهو إنتاج مشترك لفيلم كلينك ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في العالم العربي

ومن تونس يأتي فيلم بنات ألفة وهو ثاني فيلم من إخراج كوثر بن هنية وتوزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع  بالعالم العربي يتم ترشيحه للأوسكار. وقد سبقه فيلم الرجل الذي باع ظهره الذي نجح في الوصول للقائمة القصيرة لأوسكار أفضل فيلم أجنبي ٢٠٢١ ليكون أول فيلم لتونس وأول فيلم من توزيع فيلم كلينك يدخل القائمة القصيرة. ويتميز الفيلم بالجمع بين الوثائقي والدراما، ويشارك في بطولته هند صبري وكان المنافس العربي الوحيد في المسابقة الرسمية على السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي حيث فاز بثلاث جوائز وحظي باستقبال حافل واهتمام الإعلام.

ومن المقرر الإعلان عن قائمة الأفلام المتنافسة على الجائزة في ديسمبر المقبل، قبل إعلان أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية القائمة القصيرة في يناير، وإقامة حفل الأوسكار في مارس 2024 بمدينة لو أنجلوس.

ويحتوي سجل فيلم كلينك في الأفلام المؤهلة للأوسكار عدد كبير من الأفلام المميزة التي أنتجتها ووزعتها ومن الجدير بالذكر إنه في ٢٠٢٠ ضمت أفلام فيلم كلينك خمسة ترشيحات لدول عربية.  مثلت مصر في اشتباك (2017)، شيخ جاكسون (2018)، يوم الدين (2019)، ورد مسموم (2020)، لما بنتولد (2021)، كما مثلت أفلام من إنتاج وتوزيع الشركة العالم العربي منها: بركة يقابل بركة (السعودية | 2017)، الرجل الذي باع ظهره (تونس | 2021)، 200 متر (الأردن | 2021)، وستموت في العشرين (السودان | 2021) هليوبوليس (الجزائر | 2021) حمى البحر المتوسط (فلسطين | 2022) وكوستا برافا (لبنان | 2022).


عن ڤوي! ڤوي! ڤوي!


دراما وكوميديا سوداء تدور عن حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.



عن جنائن معلقة
فيلم جنائن مُعلقة للمخرج العراقي أحمد ياسين دراجي، من توزيع شركة فيلم كلينك المستقلة للتوزيع التي أسسها المنتج والسيناريست محمد حفظي وتشارك شركته فيلم كلينك في إنتاجه مع هدى الكاظمي ومارغريت غلوفر ومي عودة. تدور أحداث الفيلم حول أسعد البالغ من العمر 12 سنة والذي يتبني دميةٍ جنسية أميركية عثر عليها في أماكن النفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه في مرمى صراع يعتمد فيه أسعد على شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش. الفيلم من بطولة الفيلم عدد من الفنانين وهم وسام ضياء، وجواد الشكرجي، وحسين محمد جليل، وأكرم مازن علي. الفيلم أقيم عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي 2022 حيث حصد تنويه شرفي بجائزة The Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente خلال مشاركته في في مسابقة Horizons Extra. كما فاز بجائزة فاينال كات فينيسيا، وفاز بجائزة اليسر الذهبي أفضل فيلم طويل وجائزة أفضل مخرج في مهرجان البحر الأحمر 2022، بالإضافة إلى فوزه بجائزة شركة Mercury لخدمات ما بعد الإنتاج خلال مشاركته في منطلق الجونة السينمائي 2021.

عن بنات ألفة
بنات ألفة مستوحى من قصة حقيقية لسيدة تونسية اسمها ألفة لديها 4 بنات، تعاني من الفقر وتشهد وقوع بناتها في مستنقع الإرهاب والتطرق فتحاول مساعدتهن بعدما انتهى بهن المطاف في السجن بسبب هروبهن إلى ليبيا وانضمامهن إلى تنظيم داعش الإرهابي. شارك في بطولته الفنانة هند صبري والتي قدمت دور ألفة، بمشاركة نور فروي وإشراق مطر ومجد مستورة، كما شاركت كوثر بن هنية في كتابة السيناريو وتولت عملية المونتاج بنفسها والفيلم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني سعودي مشترك.

افتتاح مهرجان الجونة أكاديمية فنون وعلوم السينما البحر المتوسط السينما والمسرح حمى البحر المتوسط ڤوي ڤوي ڤوي

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