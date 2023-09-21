مدينة عربية تدشن أول مسجد عائم في العالم

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي اليوم، إطلاق مشروع السياحة الدينية في الإمارة، الذي يُعنى بتنفيذ خطط وبرامج ومبادرات التي تخدم «السياحة الإسلامية»، متوقعة إسهام هذا المشروع في زيادة عدد السياح القادمين سنوياً إلى الإمارة بنسبة 3 %.

وأوضحت الدائرة ان الخطة تتمثل في تشييد أول مسجد عائم في العالم بدبي، وتحديداً في القناة المائية تحت جسر التسامح، حيث سيتم الانتهاء من إنجازه في العام المقبل ليكون بمثابة أيقونة معمارية دينية متفردة لجذب السياح من الداخل والخارج سواء للمسلمين أو لغيرهم، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 55 مليون درهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الدائرة في مقرها ترأسه أحمد خلفان المنصوري مستشار التواصل الحضاري، والدكتور عبدالله عبدالجبار استشاري رئيسي أبحاث، بحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة، ومحمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، الدكتور عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، أحمد خلفان المنصوري مستشار التواصل الحضاري ومحمد مصبح ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، ومديري الإدارات.