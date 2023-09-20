عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجربة جديدة .. النساء تقود طائرات الشرطة في دبي قريبًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، عن فتح باب الاستقطاب لكفاءات من العنصر النسائي وضمهن إلى الجناح الجوي بشرطة دبي، وسيتم إخضاع الراغبات بالعمل في هذا التخصص لاختبارات مكثفة ومتعددة ومن ثم ضمهن للتدريب وعملية التأهيل، وخوض الاختبارات الأولى ضمن مبادرة التحاق العناصر النسائية ليكنّ قائدات للطائرة العمودية "الهليكوبتر".

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أكد اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي ، فتحت باب التسجيل للعنصر النسائي لتترجم توجهات القيادة الرشيدة التي جعلت من المرأة الإماراتية شريكا للرجل في العطاء والتنمية، ومنحتها الدافع والتحفيز وكافة الإمكانيات لتبرز قدراتها وتتبوأ مناصب عليا وترفع اسم وطنها في المحافل الدولية، مضيفا أن شرطة دبي تتخذ من تمكين المرأة نهجاً في سياستها، وتقدم كافة أشكال الدعم لها لتكون شريكاً أساسياً و جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي.

 

وأضاف، ان شرطة دبي حريصة على استقطاب القدرات المواطنة، وتعزيز العمل الشرطي المستقبلي بكوادر وطنية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن والأمان للناس وإسعاد المجتمع، وذلك لن يتحقق إلا بدعم الشباب ومنحهم الفرصة ليثبتوا جدارتهم وقدرتهم على المشاركة في صناعة المستقبل.

 

من جانبه بيّن المقدم حمد بن دعفوس مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية أن مشاركة شرطة دبي في هذا المعرض فرصة للالتقاء بأصحاب الكفاءات والتخصصات، منوهاً بأن التقدم هذا العام للانضمام لشرطة دبي عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي ejob.dubaipolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

 

وأشار إلى أن هذه المبادرة تشجع العناصر النسائية ليخضن تجربة جديدة في قيادة الطائرة العمودية وتنفيذ العمليات الشرطية لا سيما المتعلقة بعمليات الإنقاذ ونقل المصابين، إلى جانب مهمات التصوير ونقل الأحداث المجتمعية والرياضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

موضوعات متعلقة

منذ 500 ألف عام.. اكتشاف أقدم هيكل خشبي بالعالم داخل أدغال أفريقيا

بتهم الفساد.. تفاصيل اعتقال نجل الرئيس الجابوني المخلوع

بسبب كارثة المغرب وليبيا .. الجزائر تسن قانون بناء بمواصفات خاصة

بداية الصدام العالمي.. موسكو يتهم الناتو بالتحضير للمواجهة العسكرية مع روسيا

زعيم أوروبى: كارثة ليبيا أظهرت سياسة اللامبالاة لحلف الناتو وأمريكا

حظر الدخول.. ليبيا تقيم سياجا حول منطقة الكوارث في درنة

الموت رفيق 400 مهاجر بإعصار ليبيا.. تفاصيل

الطبيعة غاضبة على البشرية .. فيروس نيباه يعود إلى الهند ويهدد العالم

ترشيحاتنا

طوال شهر المولد.. الحبيب الجفري يوصي بالصلاة على النبي بـ25 كلمة

الأمم المتحدة تدعو دول العالم للتدخل لمنع التصعيد في أوكرانيا

تايمز : المتحف المصري الكبير من أجمل الأماكن السياحية في العالم

زلازل مدمرة وتسونامي.. مدن اختفت من على وجه الأرض بسبب الكوارث الطبيعية

هشوّهلك وشّهم عشان تِبقي تخلعيني| العيال انتهوا بسبب انتقام أبوهم بمنشأة ناصر

تجربة جديدة .. النساء تقود طائرات الشرطة في دبي قريبًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. ظهور لافت لـ هدى الإتربى يثير الجدل

ملابس شتوية.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

ملابس غير تقليدية.. مي سليم تثير الجدل بظهورها| شاهد

جمال شعبان يكشف مفاجأة مخيفة في حلاوة المولد

فيديو

مش لاقي شغل.. فادي خفاجة يتسول هدايا وأموالا بهذه الطريقة| فيديوجراف

عاجل.. قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة|ماذا حدث؟

مفيش أغلى من الضنا.. انهيار محمد ثروت من البكاء بسبب ابنه

زلزال يضرب مصر فجرًا.. هل صدقت توقعات العالم الهولندي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ