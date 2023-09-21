إزاي تعرف الشخص المصلحجي وتبعد عنه؟ إعلامية توضح

أكدت الإعلامية مي البحيري، أن ما يوجع الشجرة ليس ضربة الفأس، ولكن ما يوجعا أنه تم صنع يد الفأس من خشبها، وهو ما يظهر في تعاملات البعض، خاصة أن البعض يكون ناكر جميل من أحسن إليه.

وقالت مي البحيري، خلال تقديمها برنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن “البعض بيغير وشه، زي ما بيغير ههدومه بالظبط، وبيتعاملوا على أساس مصالحم مع البعض”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام ما بينا”، أنه “لما بتخلص مصالحهم مبيبقاش ليك وجود في حياتهم، وبيتعمدوا انهم يهملوا تعاملهم معاك”.

معنى الصداقة الحقيقي

وأشارت مي البحيري إلى أن “الشخص المصلحجي بيظهر بس لما تكون ليه مصلحة، وبيظهر فجأة وبيختفي فجأة ولا يعلم معنى الصداقة الحقيقي وبيحاول يحسس الشخص اللي عايز منه المصلحة أنه مقصر معاه".