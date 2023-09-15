كركشنجي .. مي البحيري هتقولكم حكاية الأغنية

كشفت الإعلامية مي البحيرى، تفاصيل أغنية "كركشنجي "، التي كانت تعتبر غريبة فى الوقت الذى تم غناؤها به.



وأوضحت مي البحيرى خلال برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلة:" الكركشنجى دا الراجل اللى كان بيلف بالمبخره زمان وقصة الأغنية أن الناس جمعت فلوس واشترت ليه خروف وأما حاول ينحره في العيد هرب".

أغنية كركشنجي

وتابعت مى البحيرى، غنى الفنان أحمد عدوية وقتها أغنية "كركشنجي" وكانت غريبة على سمع المصريين، لافتة إلى أنها أحد علامات النجم أحمد عدوية فى الغناء الشعبى.

وأكدت مى البحيرى، أن العندليب عبد الحليم حافظ استفسر من عدوية كيف حفظ اغنية كركشنجى وغناها.