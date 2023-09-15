مي البحيرى: كل مواطن لديه ذوق فني

قالت الإعلامية مي البحيرى، أن كل مواطن لديه ذوق فني، ستجد المغنى، والرسام، الممثل، والنحات.



أوضحت مي البحيرى خلال برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن طبيعة مصر هى اخراج المحترفين فى كافة المجالات، لاسيما الفنان، فلا يوجد مثل ام كلثوم، وسيد درويش، ومحمد عبد الوهاب.

توالت الأجيال

وتابعت مى البحرى: فى الزمن الفني للفنانين المشار إليهم توجد بعض الأغانى التى لم تكن مألوفة بالنسبة لذلك العصر".

أضافت مى البحيرىن توالت الأجيال على الفن المصرى، وتوالت معه بعض الاغانى التى لم تكن مناسبة في ذات العصر.