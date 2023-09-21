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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن زلزال ضخم قادم.. فيديو

العالم الهولندي يحذر
العالم الهولندي يحذر من زلزال جديد

وجه العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، تحذيرا عاجلا بشأن حركة الزلازل خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من قطاع كبير من المواطنين في العالم بحركة الزلازل خلال الفترة الحالية، وتنبؤات العالم الهولندي في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الهزة الأرضية التي شهدتها مصر بالأمس وفقا لما أعلنت عنه مركز البحوث الفلكية المصرية. 

تحذير عاجل جديد من العالم الهولندي بشأن مصر 

ورصدت قناة "العربية" تقريرًا عن العالم الهولندي وتوقعاته وما إذا كان يقصد مصر بتلك التنبؤات أم لا، إذ جاء في تقرير قناة العربية، أن هزة أرضية قوية وقعت في مصر بقوة 4.4 ريختر طبقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، وهو ما دفع المصريين للتساؤل بشأن صدق توقعات العالم الهولندي الشهير. 

وأضاف التقرير، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية أعلن أن الهزة الأرضية وقعت فجر أمس وشعر بها سكان غالبية المحافظات، ووقعت على بعد 265 كيلو متر شمال غرب مطروح، وعلى عمق 13 كيلو متر، ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر في الأرواح أو الممتلكات. 

وأشار التقرير إلى أن الهزة الأرضية جاءت بعد أيام من توقعات جديدة لـ العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، والذي رشح فيها حدوث بعض التجمعات من الهزات القوية في الفترة من الـ 15 سبتمبر ل،ت 17 من سبتمبر، كما اعتبر أن الفترة من 19 لـ 21 سبتمبر قد تشهد نشاطا زلزاليا قويا نسبيا، ألا أنه لم يحدد مصر على الإطلاق. 

وغرّد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة "إكس" أو تويتر سابقًا، يحذر من نشاط زلزالي أقوى خلال الفترة المقبلة، حيث جاءت تغريدة العالم الهولندي كالآتي: " كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 الجاري يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم". 

وأضاف العالم الهولندي خلال تصريحاته: "لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة"، مشيرًا إلى أنه لربما لن يكون الأمر سيئًا للغاية". 

ومن جانبه رد جاد القاضي عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية وجود تنبؤات أو توقعات بحدوث الزلازل في أي مكان في العالم. 

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس قناة العربية الهزة الأرضية العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

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تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن زلزال ضخم قادم.. فيديو

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