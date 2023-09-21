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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سكان تحت التهديد.. استمرار الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو في أمهرة

الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو، لازالت مستمرة في ولاية أمهرة بعد أكثر من شهر على إعلان الحكومة الطوارئ في الولاية لمواجهة الانفلات الأمني.

وقال السكان إن الاشتباكات تدور في منطقة جوجام الغربية وكذلك في مناطق شيوا الشمالية، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي".

وأضافوا أنه بسبب الصراع الذي اندلع في منطقة مدينة شاوا روبيت يوم الأحد الماضي، توقفت خدمة النقل من أديس أبابا إلى منطقة ديسيه، وتعطلت الحركة في المدينة، واضطر السكان إلى ممارسة أعمالهم اليومية تحت التهديد.

وقال سكان مدينة شاوا روبيت، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم حفاظاً على سلامتهم، إن اشتباكات تدور في مناطق راسا أشال ومدينة شاوا روبيت ومنطقة أرمينيا منذ يوم الأحد، وبسبب ذلك توقفت خدمة النقل من أديس أبابا إلى ديسي منذ أمس الأول الثلاثاء.

وأوضح السكان "لقد ضعف النشاط التجاري وكل شيء أصبح مملاً"، وأضافوا أن البنوك والمكاتب الحكومية مغلقة وحركة الناس محدودة، فيما أشار مواطن آخر أن النشاط في المدينة متوقف منذ ثلاثة أيام، وأكد السكان أن هناك حاليا قوة من الجيش الإثيوبي في المدينة.

وأضاف المواطن، "أول أمس، أصيبت امرأتان كانتا تغسلان الملابس بسلاح ثقيل أطلق من جبل يسمى خار، وتوفيت إحداهما، كما أصيب فندق في المدينة".

وأكد سكان مدينة ماجيتي، لشبكة "بي بي سي" أن العديد من المدنيين قتلوا على يد الجيش الإثيوبي خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل، وقال أحد سكان بلدة ماجيتي إنه بعد النزاع، أصبحت المنطقة تحت سيطرة قوات الأمن، لكنها لا تزال تتعرض للنهب من قبل "قوات من المناطق الحدودية" ولم يتمكن المزارعون من جني محاصيلهم. .

وأعرب المواطن، الذي أشار إلى أن العديد من الأطفال فقدوا والديهم في النزاعات السابقة، عن قلقه من أن المستقبل سيكون قاسياً لهؤلاء الأطفال أيضاً.

وقال أحد السكان إنه يوم الثلاثاء، وهو أحد أيام السوق في ماجيتي، أصيب السكان بالذهول من إطلاق سلاح ثقيل في مكان قريب وتعرضوا للسرقة، وسمعوا أيضًا أن كاهنًا أصيب بالرصاص أثناء حظر التجول الليلة الماضية.

وأوضح المواطن أن "الكاهن نسي حظر التجول وغادر منزله للقيام بأعمال زراعية حوالي الساعة 11:00 صباحاً وأصيب عندما كان متوجهاً إلى مزرعته".

يذكر أن مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية أعلنت في بيان خلال سبتمبر الجاري، عن ارتكاب قوات الأمن الإثيوبية عمليات قتل خارج نطاق القانون في بعض مناطق الإقليم.

وبحسب تقرير اللجنة، فإن عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي نفذها أفراد الأمن الحكوميون انتشرت على نطاق واسع في مدن أديت، وديبريماركوس، وديبرتابور، وجيغا، وليمي، وماجيتي، ومراوي، ومريم، وشوا روبيت.

في الآونة الأخيرة، أفيد بوقوع اشتباكات في بلدة ديمبي ومنطقة كواريت في منطقة غرب جوجام، وقُتل العديد من المدنيين في هجمات بطائرات بدون طيار، حسبما قال سكان محليون لبي بي سي.

وقال سكان مديرية القواريت، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم حفاظاً على سلامتهم، إن موقعين تعرضا لهجوم بطائرات مسيرة.

سكان تحت التهديد الجيش الإثيوبي مليليشات فانو أمهرة

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