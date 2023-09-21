السوداني: العراق ليس بحاجة لقوات أجنبية ولن يكون ساحة لتصفية النزاعات والصراعات



أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص العراق على إجراء الحوار مع الولايات المتحدة، بما يحافظ على الاستقرار في منطقة حساسة مثل الشرق الأوسط.

وقال السوداني مع قناة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية في نيويورك : موقفنا الرسمي معلن، وهو عدم الحاجة إلى أي وجود عسكري أو قوات قتالية أجنبية في العراق، لدينا أجهزة أمنية قادرة على فرض الأمن.

وأضاف السوداني: نتحاور بشأن مستقبل العلاقة مع التحالف الدولي، ونبحث مع الولايات المتحدة صيغ التعاون الثنائي بعيداً عن التحالف، وهو مطروح مع كل دول المنطقة والعالم.

وتابع : ندعم ونواكب أي جهد دولي لاستهداف المجاميع الإرهابية، داعش أو غيرها.

وأردف : وجدنا تفهماً وقناعة بعدم الحاجة لقوات قتالية، ويمكن أن تكون هناك برامج مشتركة للتدريب وتبادل المعلومات، وهو ما ستتفاهم بشأنه اللجان الفنية.

وواصل : ما موجود حالياً هو المستشارون، ونحاول تنظيم وجودهم، وأماكن تواجدهم ونوعية المهام المطلوبة، والمدة الزمنية، واللجنة الأمريكية العراقية ستلتقي هذا الشهر لبحث هذه المواضيع.

واكمل السوداني : يهمنا التفاهم والتقارب وتصفية المشاكل بين إيران والولايات المتحدة، وهو عامل مساعد لاستقرار المنطقة، ونحاول إبعاد علاقاتنا عن أية صراعات في المنطقة.

واستكمل : العراق لن يكون ساحة لتصفية النزاعات والصراعات.

وأتم السوداني تصريحاته : نحن دولة ذات سيادة ونحتفظ بعلاقاتنا في المنطقة وفق ثوابت المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.