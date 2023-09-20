مقتل 4 .. العراق يواصل الحرب ضد الإرهاب

لقي 4 إرهابيين في محافظة الأنبار مصرعهم بنيران الأجهزة الأمنية في العراق.



ووفق بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي فقد تمكنت قوة من أبطال الحشد الشعبي قوة (T1) ، من نصب كمين محكم وقتل 4 إرهابيين بعد متابعتهم لعدة ايام.

وأوضح البيان أن هؤلاء المجرمين أقدموا على قتل مواطنين اثنين في محافظة الأنبار قبل عدة أيام وعرض صورة عن آلية قتلهم في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان، أن "قواتنا الأمنية التي تعمل بجهد استخباري مكثف تؤكد ان مصير مجرمي داعش الهلاك ولن تسمح بأي اعتداء على المواطنين الأبرياء، فقد نذر أبطالنا في القوات المسلحة أنفسهم للدفاع عن الوطن وتطهيره من دنس الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها".