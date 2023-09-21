بدء الدراسة بالمدارس بعد أسبوع|الحصة الأولى عن المشروعات القومية وهدية مجانية للطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه باقي من الزمن أسبوع على موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 في المدارس الحكومية والرسمية والقومية واليابانية والخاصة الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية .

وشددت وزارة التربية والتعليم الفني ، على أن الوزارة سوف تلتزم بـ موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 يوم 30 سبتمبر الجاري ، طبقاً لما تم إعلانه في بيان رسمي من الوزارة بشأن تفاصيل الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد .

فتح المدارس في أول يوم دراسة لهؤلاء الطلاب فقط

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح المدارس في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 لطلاب الصفوف الأولى في كل المراحل التعليمية .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لباقي الصفوف ، فمن المقرر أن تبدأ دراسة في اليوم التالي ، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والعمل على تهيئة المناخ الآمن

الحصة الأولى عن المشروعات القومية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 لكل المراحل التعليمية ، للحديث عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها لجميع مدارس الجمهورية ، والتي شددت خلالها على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال اذاعة الاغاني الوطنية والاغاني التي تقدر المعلم والمدرسة وضرورة الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني اثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدينية.

استعدادات بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024

وتستعد جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية حالياً لبداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، حيث يُجرى حالياً الانتهاء من جميع أنواع الصيانة

و قد تلقى مديري المدارس تعليمات صريحة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعدم تشغيل المدارس التى يوجد بها أى خلل في الصيانة ، و تحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورا، فضلا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميا.

كما تلقى مديري المدارس أيضاً تعليمات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالاهتمام بالشكل العام والحضاري للمدارس والنظافة بداخل المدارس وخارجها وزراعة الأشجار.

هدية مجانية لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

ومن جانبها قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإعداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المواد سيتم تحميلها قريبا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "مجاناً " ، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة لتدريب الطالب على الأسئلة المختلفة وقياس قدراته التحصيلية.



كما تشمل استعدادات بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 في المدارس أيضاً ، وضع 22 إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع فى كتاب "القيم واحترام الآخر" الأكثر تكرارا في الكتب الدراسية ، بالإضافة إلى وضع لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع على جميع مدارس الجمهورية.

لائحة الإنضباط المدرسي 2024

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإصدار قرار وزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي 2024 ، وإرسالها للسادة المحافظين لمتابعة تطبيقها .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدخل لائحة الانضباط المدرسي 2024 وقائي وعلاجي أكثر منه عقابى.



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريب الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين على التربية الإيجابية، مؤكدةً أن هذا النهج يتوافق مع استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، كما أنه جزء من دور الوزارة التربوي.



خريطة العام الدراسي الجديد 2023 / 2024

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات ، وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد:

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.

- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما.