بكري يستعرض كلمة النائب محمد أبو العينين خلال منتدى الاتصال الحكومي بالشارقة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن النائب محمد أبو العينين، استعرض خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، تجربة مصر في تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات التي تواجه العالم نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب،: "هناك معاناة كبيرة بالدول النامية ولابد أن يكون هناك دور للإرادة السياسية، خاصة وأن الهدر يصل إلى ثلث الغذاء، كما يتم الآن استخدام الغذاء كسلاح في الأزمات وهو ما يسبب مخاطر عديدة بالدول".



وأوضح النائب محمد أبو العينين، أهمية دور الأمم المتحدة في الأزمات التي يشهدها العالم، كذلك دورها في المستقبل، مبينا أن هذه المنظمة لا بد أن يكون لها دور فعال وأن تجمع الدول لمواجهة هذه الأزمات والتحديات التي تواجه الدول النامية، كما تلزم دول بالتنفيذ في موضوعات أخرى.

وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بقرار سياسي يدعم تأمين حقوق الدول النامية من الغذاء والطاقة، مؤكدا أهمية تأمين حقوق الدول النامية التي تعاني من النقص الكبير في الغذاء والدواء والطاقة وغيرها.

وأشار النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أننا "نحتاج إرادة دولية؛ لحماية حقوق الدول النامية، وإلى استثمارات جديدة؛ لإحداث تغييرات جذرية".